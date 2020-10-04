Халеп проиграла Швентек в четвертом круге «Ролан Гаррос»
13:33
Румынка Симона Халеп проиграла в четвертом круге «Ролан Гаррос». В матче 1/8 финала она в двух сетах уступила польской теннисистке Иге Швентек — 6:1, 6:2.
Встреча между соперницами продолжалась 1 час 9 минут. В четвертьфинале Швентек сыграет с победительницей матча Мартина Тревизан (Италия) — Кики Бертенс (Нидерланды)
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Ига Свентек (Польша) — Симона Халеп (Румыния, 1) — 6:1, 6:2