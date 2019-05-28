20:46 | Теннис — "Большой шлем"

Халеп обыграла Томлянович в первом круге Roland Garros

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Румынская теннисистка Симона Халеп победила представительницу Австралии Айлу Томлянович в матче первого круга турнира "Большого шлема" Roland Garros - 6:2, 3:6, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 35 минут. 

 

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 42 661 000 евро 

Открытые корты, грунт 

Женщины 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Симона Халеп (Румыния, 3) - Айла Томлянович (Австралия) - 6:2, 3:6, 6:1

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