Халеп обыграла Томлянович в первом круге Roland Garros

Румынская теннисистка Симона Халеп победила представительницу Австралии Айлу Томлянович в матче первого круга турнира "Большого шлема" Roland Garros - 6:2, 3:6, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.
Super Simo!@Simona_Halep starts her #RG19 campaign with a spirited win over Tomljanovic 6-2 3-6 6-1.#RG19 pic.twitter.com/kVuO4R92QB— Roland-Garros (@rolandgarros) 28 мая 2019 г.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Симона Халеп (Румыния, 3) - Айла Томлянович (Австралия) - 6:2, 3:6, 6:1
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