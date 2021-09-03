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Халеп обыграла Рыбакину в третьем раунде US Open

20:46
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Румынская теннисистка Симона Халеп победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину в третьем раунде US Open в женском одиночном разряде.

Следующей соперницей румынки может стать россиянка Дарья Касаткина. Для этого ей необходимо обыграть украинку Элину Свитолину.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Симона Халеп (Румыния, 12) — Елена Рыбакина (Казахстан, 19) — 7:6 (13:11), 4:6, 6:3

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Евгений Петров все материалы автора

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