Халеп обыграла Брэди в первом раунде Australian Open
12:52
В матче первого раунда Australian Open в женском одиночном разряде румынская теннисистка Симона Халеп обыграла американку Дженифер Брэди (7:6(7:5), 6:1).
Матч продолжался один час и 36 минут. В следующем раунде румынка сыграет с победительницей пары Харриет Дарт (Великобритания) — Мисаки Дои (Япония).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Симона Халеп (Румыния, 4) — Дженнифер Брэди (США) — 7:6(7:5), 6:1
Арина Родионова (Австралия, WC) — Катерина Бондаренко (Украина) — 3:6, 7:6(7:5), 6:0
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