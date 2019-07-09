16:42 | Теннис — "Большой шлем"

Халеп обыграл Шуай в четвертьфинале Уимблдона

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Румынская теннисистка Симона Халеп обыграла китаянку Чжан Шуай в четвертьфинале турнира "Большого шлема" Уимблдон - 7:6(7:4), 6:1. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.

В полуфинале Халеп сыграет с победительницей пары Элина Свитолина (Украина) - Каролина Мухова (Чехия). 

Лондон (Великобритания) 

Турнир "Большого шлема" Wimbledon 

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов 

Открытые корты, трава 

Женщины 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Симона Халеп (Румыния, 7) - Чжан Шуай (Китай) - 7:6(7:4), 6:1

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