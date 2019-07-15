Халеп и Джокович позируют на чемпионском вечере после Уимблдона. Фото

Победители Уимблдона-2019 румынка Симона Халеп и серб Новак Джокович посетили традиционный чемпионский вечер.

В финальном матче Халеп в двух сетах взяла верх над семикратной обладательницей трофея Сереной Уильямс – 6:2, 6:2. Партия продолжалась менее часа. ​Для румынки эта победа стала первой на Уимблдоне и второй – на турнирах "Большого шлема". В 2018 году она выиграла Roland Garros.

В финале турнира первая ракетка мира обыграл Роджера Федерера – 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3). 32-летний Джокович стал 16-кратным победителем турниров "Большого шлема", это его пятый титул на Уимблдоне (2011, 2014, 2015, 2018 и 2019).