Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 16:08

Хаддад Майя вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Беатрис Хаддад Майя.
Фото Reuters

Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя обыграла испанку Сару Соррибес Тормо в четвертом круге «Ролан Гаррос» — 6:7 (3:7), 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 3 часа 53 минуты. Хаддад Майя сделала 1 эйс, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 17. На счету Соррибес Тормо 4 эйса, 5 двойных ошибок и 7 реализованнх брейк-пойнтов из 13.

В четвертьфинале турнира Хаддад Майя сыграет с представительницей Туниса Онс Жабер.

Париж (Франция) Турнир

«Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 14) — Сара Соррибес Тормо (Испания) — 6:7 (3:7), 6:3, 7:5

Следующий соперник (Тунис, 7)

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2023/11/7/
Теннис
Roland Garros
3
Читайте также
Алимбекова-Смольская не будет выступать во время отстранения. Неожиданный поворот
Вяхирева выиграла Лигу чемпионов за норвежский клуб. Россиянку признали MVP финала
Фигуристки Трусова и Щербакова не попали в список кандидатов в сборную РФ
Суд оштрафовал Татьяну Лазареву за отсутствие маркировки иноагента
Роспотребнадзор сообщил о восьми летальных исходах при отравлении в Димитровграде
Как работает система стабилизации цен на продукты в РФ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2023: кто станет королем Парижа?
Рууд обыграл Харри и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Селиваненко оценил выступление россиян на первой неделе «Ролан Гаррос»
Соболенко бойкотирует пресс-конференции в Париже. Это ответ украинским СМИ
Жабер вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Японскую теннисистку дисквалифицировали по просьбе соперниц. Новый скандал на «Ролан Гаррос»
Музетти полагает, что Алькарас выиграет «Ролан Гаррос»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ролан Гаррос» — 2023: женщины, расписание и результаты матчей 5 июня

Кудерметова и Самсонова вышли в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде
Новости
RSS RSS
Все новости