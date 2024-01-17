Хаддад-Майя похвалила игру Корнеевой после матча второго круга Australian Open

Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя прокомментировала победу над 16-летней россиянкой Алиной Корнеевой в матче второго круга Australian Open — 6:1, 6:2.

«Корнеева — отличная теннисистка. Она молода и уже очень хорошо подает. Она отлично себя показала. Я немного следила за Алиной. Ее ждет большое будущее, я желаю ей всего наилучшего. Это был действительно тяжелый матч», — сказала Хаддад-Майя после матча.

В третьем круге турнира бразильянка встретится с российской теннисисткой Марией Тимофеевой.