Эрика Андреева уступила Хаддад Майе во втором круге Australian Open
Российская теннисистка Эрика Андреева во втором круге Australian Open уступила бразильянке Беатрис Хаддад Майе со счетом 2:6, 3:6.
Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. На счету 20-летней россиянки эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трех.
В третьем круге турнира Хаддад Майя встретится с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия) — Кэти Бултер (Великобритания).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 15) — Эрика Андреева (Россия) — 6:2, 6:3
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