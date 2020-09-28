Хачанов вышел во второй круг Roland Garros

Россиянин Карен Хачанов в первом круге Roland Garros в трех сетах обыграл Камила Майхшака — 7:6 (7:3), 6:3, 6:3. Матч длился 1 час и 59 минут. Следующим соперником Хачанова станет чех Иржи Веселы.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия, 15) — Камиль Майхшак (Польша) — 7:6 (7:3), 6:3, 6:3