Хачанов вышел во второй круг Roland Garros
22:47
Россиянин Карен Хачанов в первом круге Roland Garros в трех сетах обыграл Камила Майхшака — 7:6 (7:3), 6:3, 6:3. Матч длился 1 час и 59 минут. Следующим соперником Хачанова станет чех Иржи Веселы.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Карен Хачанов (Россия, 15) — Камиль Майхшак (Польша) — 7:6 (7:3), 6:3, 6:3
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