Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 19:52

Хачанов вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Карен Хачанов.
Фото Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл представителя Молдавии Раду Албота во втором круге «Ролан Гаррос».

Матч завершился со счетом 6:3, 6:4, 6:2. Спортсмены провели на корте 2 часа 30 минут.

11-я ракетка мира Хачанов 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. На счету 113-й ракетки мира Албота 4 эйса, 4 двойные и ни одного реализованного брейк-пойнта из 1.

В третьем круге 27-летний россиянин сыграет с Танаси Коккинакисом из Австралии.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 11) — Раду Албот (Молдавия, Q) — 6:3, 6:4, 6:2

Теннис
Roland Garros
Карен Хачанов
4
Читайте также
Почему отказ сборной России от Кубка ЦАФА — это провал
«Мы просто стреляем себе в ногу». Украинка раскритиковала запрет соревноваться с россиянками
Лавров посоветовал послу США в ЮАР знать свое место и не лезть в чужие дела
Берлин решил отозвать разрешение на деятельность четырех из пяти генконсульств РФ в ФРГ
Песков прокомментировал предложение Кадырова ввести военное положение
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2023: кто станет королем Парижа?
Алькарас сыграет с Шаповаловым в третьем круге «Ролан Гаррос»
«Ролан Гаррос»-2023, результаты матчей 2-го круга: Муте — Рублев, Хачанов победил Албота и другие
Касаткина выполнила твинер в матче с Вондроушовой на «Ролан Гаррос»
«Ролан Гаррос»-2023, результаты матчей 2-го круга: Павлюченкова победила Самсонову, Касаткина обыграла Вондроушову
Вавринка в пяти сетах проиграл Коккинакису во втором круге «Ролан Гаррос»
Соболенко вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Касаткина выполнила твинер в матче с Вондроушовой на «Ролан Гаррос»

«Ролан Гаррос»-2023, результаты матчей 2-го круга: Муте — Рублев, Хачанов победил Албота и другие
Новости
RSS RSS
Все новости