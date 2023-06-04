Хачанов вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Карен Хачанов обыграл итальянца Лоренцо Сонего в четвертом круге «Ролан Гаррос» — 1:6, 6:4, 7:6 (9:7), 6:1.
Спортсмены провели на корте 3 часа 29 минут.
11-я ракетка мира Хачанов 12 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. На счету 48-й ракетки мира Сонего 8 эйсов, 5 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 14.
27-летний россиянин во второй раз в карьере вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — первый был в 2019 году.
За выход в 1/2 финала Открытого чемпионата Франции-2023 Хачанов поборется с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 3) — Хуан Пабло Варильяс (Перу).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49?600?000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Карен Хачанов (Россия, 11) — Лоренцо Сонего (Италия) — 1:6, 6:4, 7:6 (9:7), 6:1