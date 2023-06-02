Хачанов вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», обыграв Коккинакиса

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

В матче третьего круга 27-летний спортсмен обыграл австралийца Танаси Коккинакиса — 6:4, 6:1, 3:6, 7:6 (7:5).

Встреча продолжалась 3 часа 44 минуты. Хачанов сделал 5 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 17. На счету Коккинакиса 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

В следующем круге Хачанов сыграет с победителем матча Лоренцо Сонего (Италия) — Андрей Рублев (Россия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Карен Хачанов (Россия, 11) — Танаси Коккинакис (Австралия, WC) — 6:4, 6:1, 3:6, 7:6 (7:5)