Хачанов вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», обыграв Коккинакиса
Российский теннисист Карен Хачанов вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос».
В матче третьего круга 27-летний спортсмен обыграл австралийца Танаси Коккинакиса — 6:4, 6:1, 3:6, 7:6 (7:5).
Встреча продолжалась 3 часа 44 минуты. Хачанов сделал 5 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 17. На счету Коккинакиса 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.
В следующем круге Хачанов сыграет с победителем матча Лоренцо Сонего (Италия) — Андрей Рублев (Россия).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Карен Хачанов (Россия, 11) — Танаси Коккинакис (Австралия, WC) — 6:4, 6:1, 3:6, 7:6 (7:5)
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