Хачанов выиграл тай-брейк третьего сета у Циципаса в полуфинале Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов в полуфинале Australian Open встречается с греком Стефаносом Циципасом.

На данный момент 26-летний россиянин уступает сопернику, проиграв первые два сета со счетом 6:7 (2:7), 4:6 и выиграв третий сет — 7:6 (8:6).

В финале победитель встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Томми Пол (США).

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию полуфинала Australian Open-2023 Хачанов — Циципас.