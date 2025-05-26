Хачанов обыграл Вукича в первом круге «Ролан Гаррос»

Россиянин Карен Хачанов победил австралийца Александара Вукича в первом круге «Ролан Гаррос» — 6:4, 6:4, 6:4. Матч длился 2 часа 10 минут.

24-я ракетка мира Хачанов сделал за игру 9 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. У 80-й ракетки Вукича — 2 эйса, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

Хачанов во втором круге турнира «Большого шлема» встретится с победителем матча Себастьян Офнер (Австрия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 56 352 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия, 24) — Александар Вукич (Австралия) — 6:4, 6:4, 6:4

Иржи Легечка (Чехия) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:4, 6:2, 6:1