Хачанов вслед за Медведевым вышел в третий круг Уимблдона

Россиянин Карен Хачанов вышел в третий круг Уимблдона. 10-я ракетка мира в четырех сетах одолел Фелисиано Лопеса из Испании.

В третьем круге Хачанов встретится с Робето Баутистой-Агутом.

Ранее в третий круг пробился Даниил Медведев, которому предстоит игра с Давидом Гоффеном.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 10) - Фелисиано Лопес (Испания, WC) - 4:6, 6:4, 7:5, 6:4

Роберто Баутиста Агут (Испания, 23) - Стив Дарсис (Бельгия) - 6:3, 6:2, 4:2 отказ 2-го игрока

Милош Раонич (Канада, 15) - Робин Хаасе (Голландия) - 7:6 (7:1), 7:5, 7:6 (7:4)

Томас Фаббиано (Италия) - Иво Карлович (Хорватия) - 6:3, 6:7 (6:8), 6:3, 6:7 (4:7), 6:4

Хуберт Хуркач (Польша) - Леонардо Майер (Аргентина) - 6:7 (4:7), 6:1, 7:6 (9:7), 6:3