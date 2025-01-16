Хачанов в третьем круге Australian Open сыграет с Микельсеном
Американский теннисист Алекс Микельсен во втором круге Australian Open обыграл австралийца Джеймса Маккейба со счетом 7:5, 6:3, 7:6 (7:4).
Встреча продолжалась 2 часа 18 минут. На счету 20-летнего американца 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 14.
В третьем круге Микельсен встретится с россиянином Кареном Хачановым.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Алекс Микельсен (США) — Джеймс Маккейб (Австралия, WC) — 7:5, 6:3, 7:6 (7:4)
Маркос Гирон (США) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 7:5, 3:6, 7:5, 3:6, 6:4
Корантен Муте (Франция) — Митчел Крюгер (США, Q) — 4:6, 6:4, 7:6 (7:3), 6:4
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