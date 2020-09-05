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Хачанов уступил Де Минауру в третьем раунде US Open

22:51
Карен Хачанов. Фото Twitter.
Карен Хачанов. Фото Twitter.
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Австралийский теннисист Алекс Де Минаур обыграл россиянина Карена Хачанова (6:4, 0:6, 4:6, 6:3, 6:1) в третьем раунде US Open в мужском одиночном разряде.

Матч продолжался три часа и пять минут. В 1/8 финала Де Минаур сыграет с победителем матча Роберто Баутиста Агут (Испания) — Вашек Поспишил (Канада).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Алекс Де Минаур (Австралия, 21) — Карен Хачанов (Россия, 11) — 6:4, 0:6, 4:6, 6:3, 6:1

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