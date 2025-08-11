Хачанов считает Синнера единственным фаворитом US Open в этом году

Российский теннисист Карен Хачанов назвал фаворита Открытого чемпионата США в этом году.

«Показательным турниром в какой-то степени будет Цинциннати. Потому что и Алькарас, и Синнер снялись с Торонто. У них была вот эта смена покрытия с финала Уимблдона. Как сейчас матчи тут пройдут? Вот Алькарас в том году не очень сыграл ни в Цинциннати, ни на US Open. Джокович вообще не играет даже в Цинциннати. Наверное, пока Синнер остается», — сказал Хачанов на YouTube-канале First & Red.

US Open-2025 пройдет с 24 августа по 9 сентября. В прошлом году турнир «Большого шлема» выиграл итальянец Янник Синнер.