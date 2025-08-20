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20 августа 2025, 22:07

Хачанов считает поражение от Надаля своим лучшим матчем на US Open

Алина Савинова

Российский теннисист Карен Хачанов ответил на вопрос о том, какой матч со своим участием на US Open считает самым лучшим.

«Матч с Надалем в 2018 году. Я уступил в четырех сетах, мы играли четыре с половиной часа, но была борьба. Этот матч запомнился тем, как мы боролись, какими были розыгрыши. Запомнился уровнем. Физически мы выстояли все четыре с половиной часа. Жаль, что я проиграл, но все равно считаю его одним из своих лучших выступлений», — цитирует Хачанова пресс-служба ATP.

Спортсмены встречались на US Open-2018 в третьем круге. Испанец Рафаэль Надаль тогда одержал победу со счетом 5:7, 7:5, 7:6 (9:7), 7:6 (7:3).

Открытый чемпионат США 2025 года пройдет с 24 августа по 7 сентября. Ранее победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский заявил, что Хачанов сможет далеко пройти по сетке на US Open, если будет здоров.

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Теннис
US Open
Карен Хачанов
Рафаэль Надаль
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