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5 сентября, 04:58

Хачанов прокомментировал выход в четвертьфинал US Open

Сергей Разин
корреспондент
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Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу испанцем Пабло Каррьеньо-Бустой в четвертом круге US Open (4:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:3).

«С Пабло у нас всегда получаются невероятно тяжелые матчи. Я готовился физически, чтобы быть готовым ко всему матчу, чтобы сыграть как можно лучше. С первого гейма я начал чувствовать себя все лучше и лучше и, конечно, увереннее. Предыдущие три матча против Пабло я выиграл, что придало мне уверенности с самого начала. Я думаю, что сейчас Пабло играет в один из своих лучших теннисов, он выиграл Мастерс в Монреале. Это тяжелая битва... Я действительно рад победе», — приводит слова Хачанова официальный сайт ATP.

В четвертьфинале Хачанов встретится с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Ник Кирьос (Австралия).

US Open
Карен Хачанов
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