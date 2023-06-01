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Сегодня, 18:01

Хачанов — о победе над Алботом: «Мы тренировались вместе много раз. Я знал, чего от него ожидать»

Алина Савинова
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Российский теннисист Карен Хачанов высказался о победе над Раду Алботом из Молдавии во втором круге Открытого чемпионата Франции.

«Честно говоря, я никогда не играл с Раду Алботом. Однако мы тренировались вместе много раз. Я знал, чего от него ожидать. Наверное, главные особенности Раду — хорошая игра в защите и скорость. Я понимал, что если буду поддерживать свой ритм, то он может в какой-то момент его не выдержать. Поэтому весь матч я старался увеличивать темп, ускоряться, чтобы у Албота не было шансов что-то предпринять против меня. Думаю, сложнее всего мне было во втором сете. Вначале почти в каждом гейме у меня были брейк-пойнты, но никак не получалось взять гейм у Раду. С его стороны тоже были попытки брейкануть, но я рад, что смог остаться сфокусированным и взять второй сет», — цитирует Хачанова RT.

В третьем круге «Ролан Гаррос» россиянин сыграет с Танаси Коккинакисом из Австралии. Матч между теннисистами пройдет в пятницу, 2 июня.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1156491-hachanov-pobeda-albot-rolan-garros
Теннис
Roland Garros
Карен Хачанов
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