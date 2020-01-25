Хачанов проиграл Кирьосу в третьем круге Australian Open. Ушел с 0-2, но все равно уступил

Россиянин Карен Хачанов проиграл австралийцу Нику Кирьосу в третьем круге Australian Open — 2:6, 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 7:6 (9:7), 6:7 (8:10). Продолжительность противостояния составила 4 часа и 24 минуты.

За право выйти в четвертьфинал Кирьос сразится с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем (Испания).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Ник Кирьос (Австралия, 23) — Карен Хачанов (Россия, 16) — 6:2, 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 6:7 (7:9), 7:6 (10:8)