Хачанов проиграл Кирьосу в третьем круге Australian Open. Ушел с 0-2, но все равно уступил
15:35
Россиянин Карен Хачанов проиграл австралийцу Нику Кирьосу в третьем круге Australian Open — 2:6, 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 7:6 (9:7), 6:7 (8:10). Продолжительность противостояния составила 4 часа и 24 минуты.
За право выйти в четвертьфинал Кирьос сразится с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем (Испания).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Ник Кирьос (Австралия, 23) — Карен Хачанов (Россия, 16) — 6:2, 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 6:7 (7:9), 7:6 (10:8)
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