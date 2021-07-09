Хачанов показал фотографию с сыном: «Для отца время поиграть»

Российский теннисист Карен Хачанов в своем Instagram опубликовал фотографию с сыном. Накануне спортсмен проиграл в 1/4 финала Уимблдона и вернулся домой.

«Дом, милый дом. Для отца время поиграть», — подписал снимок теннисист.

Россиянин потерпел поражение от канадца Дениса Шаповалова (4:6, 6:3, 7:5, 1:6, 4:6).

Матч продолжался 3 часа 28 минут. Шаповалов сделал 17 эйсов при десяти двойных ошибках и пяти реализованных брейк-пойнтах. У Хачанова три эйса, семь двойных и три успешных брейк-пойнта.