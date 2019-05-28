Хачанов победил Штебе в матче первого круга Roland Garros

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл немца Седрика-Марселя Штебе в матче первого круга турнира "Большого шлема" Roland Garros - 6:1, 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 37 минут.
Во втором круге Хачанов сыграет с победителем пары Грегуар Баррер (Франция) - Мэттью Эбден (Австралия).
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Карен Хачанов (Россия, 10) - Седрик-Марсель Штебе (Германия) - 6:1, 6:1, 6:4
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