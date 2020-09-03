Хачанов победил Кузнецова на US Open

Россиянин Карен Хачанов вышел в третий круг Открытого чемпионата США. В трех сетах он победил соотечественника Андрея Кузнецова.

Матч продлился 1 часа 51 минуту. Хачанов выполнил 1 эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал шесть из 15 брейк-пойнтов. Кузнецов 5 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один из четырёх брейк-пойнтов.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 11) — Андрей Кузнецов (Россия) — 6:3, 6:4, 6:1