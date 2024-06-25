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Сегодня, 12:50

Хачанов опубликовал фото с Джоковичем с тренировки

Алина Савинова
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Карен Хачанов.
Фото Соцсети

Российский теннисист Карен Хачанов и серб Новак Джокович пересеклись во время тренировки на теннисных кортах Уимблдона.

«Рад твоему скорому возвращению», — написал Хачанов в своих соцсетях, выложив совместные со второй ракеткой мира фото.

Карен Хачанов (слева) и Новак Джокович (справа).
Фото Соцсети

Джокович 24 июня прибыл в Лондон, однако он заявил, что примет окончательное решение об участии или неучастии в Уимблдоне позже, но сделает это до жеребьевки, чтобы быть справедливым по отношению к другим игрокам. В начале июня 37-летний серб успешно перенес операцию в связи с травмой мениска, полученной в четвертом круге «Ролан Гаррос».

Уимблдон в 2024 году пройдет с 1 по 14 июля в Лондоне (Англия).

Теннис
Уимблдон
Карен Хачанов
Новак Джокович
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