Хачанов опубликовал фото с Джоковичем с тренировки

Российский теннисист Карен Хачанов и серб Новак Джокович пересеклись во время тренировки на теннисных кортах Уимблдона.

«Рад твоему скорому возвращению», — написал Хачанов в своих соцсетях, выложив совместные со второй ракеткой мира фото.

Карен Хачанов (слева) и Новак Джокович (справа). Фото Соцсети

Джокович 24 июня прибыл в Лондон, однако он заявил, что примет окончательное решение об участии или неучастии в Уимблдоне позже, но сделает это до жеребьевки, чтобы быть справедливым по отношению к другим игрокам. В начале июня 37-летний серб успешно перенес операцию в связи с травмой мениска, полученной в четвертом круге «Ролан Гаррос».

Уимблдон в 2024 году пройдет с 1 по 14 июля в Лондоне (Англия).