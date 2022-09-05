Хачанов описал эмоции от первого в карьере выхода в четвертьфинал US Open

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Российский теннисист Карен Хачанов в социальной сети прокомментировал выход в четвертьфинал US Open. В четвертом круге турнира теннисист обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту (4:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:3).

«Двигаюсь в четвертьфинал. Энергия Нью-Йорка в действии», — написал Хачанов.

26-летний россиянин впервые в своей карьере вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США.

В следующем круге Хачанов встретится с австралийцем Ником Кирьосом. Встреча пройдет во вторник, 6 сентября.