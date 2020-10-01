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Хачанов обыграл Веселы во втором раунде Roland Garros

16:12
Карен Хачанов. Фото AFP
Карен Хачанов. Фото AFP
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В матче второго раунда Roland Garros в мужском одиночном разряде российский теннисист Карен Хачанов победил чеха Иржи Веселы (6:1, 6:7, 7:6, 7:6).

Матч продолжался три часа и 39 минут. В третьем круге соперником россиянина станет чилиец Кристиан Гарин.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 15) — Иржи Веселы (Чехия) — 6:1, 6:7 (4:7), 7:6 (9:7), 7:6 (7:2)

Кристиан Гарин (Чили, 20) — Марк Полманс (Австралия, LL) — 6:7 (5:7), 6:2, 7:6 (7:3), 6:4

Григор Димитров (Болгария, 18) — Андрей Мартин (Словакия) — 6:4, 7:6 (7:5), 6:1

Тиагу Монтейру (Бразилия) — Маркос Гирон (США) — 7:6 (7:5), 6:4, 6:1

Мартон Фучович (Венгрия) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 7:6 (7:2), 6:3, 7:5

Даниэль Альтмайер (Германия, Q) — Ян-Леннард Штруфф (Германия, 30) — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3

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