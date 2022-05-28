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Сегодня, 00:05

Хачанов обыграл Норри и вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Карен Хачанов.
Фото Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл британца Кэмерона Норри в третьем круге «Ролан Гаррос».

Матч продолжался 3 часа 38 минут и завершился со счетом 6:2, 7:5, 5:7, 6:4.

Россиянин семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал восемь брейк-пойнтов из 14. На счету Норри — 8 эйсов, четыре двойные и пять реализованный брейков из 21.

В четвертом круге турнира Хачанов сыграет с Карлосом Алькарасом (Испания).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Карен Хачанов (Россия, 21) — Кэмерон Норри (Великобритания, 10) — 6:2, 7:5, 5:7, 6:4

Карлос Алькарас (Испания, 6) — Себастьян Корда (США, 27) — 6:4, 6:4, 6:2

Теннис
Roland Garros
Карен Хачанов
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