Хачанов обыграл Гарина на Roland Garros и может встретиться с Джоковичем

Россиянин Карен Хачанов обыграл Кристиана Гарина из Чили в третьем круге Roland Garros — 6:2, 3:6, 6:4, 6:2. Партия длилась 2 часа 30 минут.

Соперник Хачанова по четвертому кругу определится в матче первой ракетки мира серба Новака Джоковича и колумбийца Даниэля Элахи Ривероса.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Карен Хачанов (Россия, 15) — Кристиан Гарин (Чили, 20) — 6:2, 3:6, 6:4, 6:2