Хачанов обыграл Гарина на Roland Garros и может встретиться с Джоковичем
19:30
Россиянин Карен Хачанов обыграл Кристиана Гарина из Чили в третьем круге Roland Garros — 6:2, 3:6, 6:4, 6:2. Партия длилась 2 часа 30 минут.
Соперник Хачанова по четвертому кругу определится в матче первой ракетки мира серба Новака Джоковича и колумбийца Даниэля Элахи Ривероса.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Карен Хачанов (Россия, 15) — Кристиан Гарин (Чили, 20) — 6:2, 3:6, 6:4, 6:2
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