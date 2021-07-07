Хачанов обратился к болельщикам после поражения в четвертьфинале Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов обратился к болельщикам после поражения в 1/4 финала Уимблдона от канадца Дениса Шаповалова (4:6, 6:3, 7:5, 1:6, 4:6).

«Победа или поражение, я всегда борюсь и выкладываюсь изо всех сил. Спасибо Уимблдону за атмосферу и воспоминания. Мне очень понравилось играть с такой потрясающей публикой. Спасибо всем за поддержку», — написал Хачанов в Instagram.

Матч продолжался 3 часа 28 минут. Шаповалов сделал 17 эйсов при десяти двойных ошибках и пяти реализованных брейк-пойнтах. У Хачанова три эйса, семь двойных и три успешных брейк-пойнта.

В полуфинале соперником Шаповалова станет сербский теннисист Новак Джокович.