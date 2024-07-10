Хачанов: «Последние несколько недель выдались нелегкими. Пора вернуться к работе»

Российский теннисист Карен Хачанов в социальных сетях опубликовал обращение к болельщикам после неудачного выступления на Уимблдоне.

«Последние несколько недель выдались нелегкими, как итог — результаты пошли не так, как я хотел бы. Пришло время восстановиться и вернуться к работе с хорошим настроем на предстоящие недели! Очень воодушевлённый и мотивированный. Спасибо людям, которые поддерживают меня несмотря ни на что. Это многое значит!» — написал Хачанов.

На Уимблдоне-2024 Хачанов вылетел во втором круге, уступив французу Кентену Алису, пробившемуся в основную сетку турнира через квалификацию. Неудачно сложился для 22-й ракетки мира и «Ролан Гаррос». Карен также не смог преодолеть второй круг, проиграв лаки-лузеру Йозефу Ковалику.