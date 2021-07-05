Российский теннисист Карен Хачанов поделился эмоциями после победы над американцем Себастьяном Кордой (3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8) в четвертом раунде Уимблдона. Он пробился в четвертьфинал турнира впервые в своей карьере.

«Всегда верь в себя», — написал Хачанов в Instagram.

В 1/4 финала Хачанов сыграет с Денисом Шаповаловым из Канады.