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Хачанов — о выходе в 1/4 финала Уимблдона: «Всегда верь в себя»

18:39
Карен Хачанов. Фото Reuters
Карен Хачанов. Фото Reuters
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Российский теннисист Карен Хачанов поделился эмоциями после победы над американцем Себастьяном Кордой (3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8) в четвертом раунде Уимблдона. Он пробился в четвертьфинал турнира впервые в своей карьере.

«Всегда верь в себя», — написал Хачанов в Instagram.

Публикация от Karen Khachanov |Карен Хачанов (@karenkhachanov)

В 1/4 финала Хачанов сыграет с Денисом Шаповаловым из Канады.

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