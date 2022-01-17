Хачанов о правилах въезда в Австралию: «Я не хотел вакцинироваться»

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал скандальную ситуацию с сербом Новаком Джоковичем, который был депортирован из Австралии.

«Кто-то будет делать его виноватым, кто-то защищать. Я могу сказать только одно: я где-то нейтрален. Потому что если брать во внимание то, что ему разрешили въезд, и не брать во внимание, что нужно влетать с вакциной, то, в принципе, он как бы ничего не нарушал. Он получил этот медотвод, неважно по какой причине. Он это одобрение получил.

Если мы говорим про правила въезда в Австралию для всех. Я не хотел вакцинироваться. Было достаточно людей, которые не хотели делать прививку или переболели коронавирусом и имели много антител. Но все равно все это сделали. Если смотреть с этой стороны, то, конечно же, это было не совсем правильно», — сказал Хачанов в интервью на YouTube-канале Eurosport.

Сербский теннисист Новак Джокович уехал из Австралии, власти которой дважды за 10 дней аннулировали его визу. 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» пропустит Australian Open, победа в котором могла сделать его рекордсменом по числу побед в этих турнирах в мужском одиночном разряде.