Российский теннисист Карен Хачанов сыграет с американцем Майклом Ммо в матче 1/64 финала турнира US Open во вторник, 29 августа. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию встречи Хачанов — Ммо. Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию матча Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде бесплатно можно будет в соцсети ВКонтакте.

25-летний Ммо занимает 89-е место в мужском рейтинге ATP. 27-летний Хачанов располагается на 11-й строчке.

Сетки турнира, результаты и расписание матчей мужчин и женщин, микста и пар, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

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