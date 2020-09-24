Хачанов, Медведев и Рублев узнали соперников по первому кругу Roland Garros

Состоялась жеребьевка первого круга Roland Garros. В основной сетке турнира играют три россиянина: Карен Хачанов, Даниил Медведев и Андрей Рублев. Им предстоят следующиме матчи:

Камиль Майхжак (Польша) — Карен Хачанов (Россия, 15-й номер посева)

Даниил Медведев (Россия, 4) — Мартон Фучович (Венгрия)

Сэм Куэрри (США) — Андрей Рублев (Россия, 13)

Первая ракетка мира серб Новак Джокович сыграет с Микаэлем Имером из Швеции. Второй «сеяный» Рафаэль Надаль встретится с Егором Герасимовым из Белоруссии.