Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 05:37

Хачанов в трех сетах обыграл Маннарино и вышел во второй круг Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Карен Хачанов.
Фото Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов в первом круге Australian Open обыграл француза Адриана Маннарино со счетом 7:6 (7:5), 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. На счету 28-летнего россиянина 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Во втором круге Хачанов встретится с победителем матча Габриэль Диалло (Канада) — Люка Нарди (Италия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия, 19) — Адриан Маннарино (Франция) — 7:6 (7:5), 6:3, 6:3

Australian Open
Адриан Маннарино
Карен Хачанов
Читайте также
Тигр напал на рыбака в селе Приморского края
Депутат рады предрек крах Зеленского в случае снижения призывного возраста
Звезда «Динамо» отказывается возвращаться в Россию. Трансферные слухи РПЛ
Братья Бе растянули флаг Украины на церемонии награждения в Оберхофе
Сборная России не сыграет на ЧМ-2026
Названы популярные направления для путешествий в феврале
Популярное видео
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Открытый чемпионат Австралии 2025: расписание и результаты, новости и обзоры
Australian Open-2025, расписание и результаты 14 января: матчи Касаткиной, Калинской и Рыбакиной
Блинкова вышла во второй круг парного турнира Australian Open
Australian Open-2025, расписание и результаты 14 января: матчи Хачанова, Медведева и Рублева
Александрова уступила Радукану в первом круге Australian Open
Эрика Андреева обыграла китаянку Сасай и вышла во второй круг Australian Open
Юлия Путинцева — Элина Аванесян: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Александрова уступила Радукану в первом круге Australian Open

Australian Open-2025, расписание и результаты 14 января: матчи Хачанова, Медведева и Рублева

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости