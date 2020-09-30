Хачанов и Кирьос повздорили в Twitter. За перепалкой следили все фанаты

Австралиец Ник Кирьос и россиянин Карен Хачанов устроили перепалку в Twitter по поводу Матса Виландера, Энди Маррэя и коронавируса. В первом круге Маррэй уступил Стэну Вавринке, после чего Виландер раскритиковал его, заявив, что он забрал себе wild card, лишив, тем самым шанса кого-то из молодых теннисистов.

Кирьос: «Прочитал, что Виландер сказал об Энди Маррэе. Заткнись, Матс, всем плевать. Энди, знай, что как долго бы ты ни оставался в теннисе, мы ценим тебя и наслаждаемся твоей игрой. А то, как Виландер набирает очки, я не видел».

Хачанов: «Ник, хорош, приятель. Это чересчур. Прояви уважение».

Кирьос: «Я в порядке, чувак. Уважаю всех, и если кто-то о ком-то начинает говорить, я могу ответить. Я должен уважать Матса? За что? За то, что бьет мячом в сетку? Я не буду за такое уважать».

Хачанов: «Бро, дело твое. Я думаю, ты хороший парень, у меня с тобой нет проблем. Но ты сидишь дома и пишешь всякие комменты об игроках, что заставляет меня думать о том, что у кого-то реально проблемы».

Хачанов имеет в виду, что Кирьос отказался от участия в ряде турниров из-за риска заражения коронавирусом.

Кирьос: «То есть ты думаешь, что-то, что игроки делали во время пандемии, это нормально? Я бы провел с тобой интеллектуальную беседу, но не думаю, что она продвинется дальше того, как сильно ты подаешь».

Хачанов: «Еще раз, я ничего против тебя не имею. Ты тот, кто хочет воевать. Но если ты не понимаешь, что я говорю, то, может, ты «слишком умный» для такого. Наслаждайся отдыхом дома. А перед тем, как говорить о моем интеллекте, прочитай в следующий раз пару книжек вместо того, чтобы целыми днями играть в видеоигры».

Кирьос: «Книги с картинками не в счет. Сужу по тому, как ты составляешь предложение».

Хачанов: «На самом деле я бы действительно порекомендовал тебе начать с книжек с картинками».