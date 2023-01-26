Хачанов — Циципас: дата и время начала матча, где смотреть прямую трансляцию полуфинала Australian Open

27 января, в пятницу, россиянин Карен Хачанов сыграет в полуфинале Australian Open против грека Стефаноса Циципаса. Матч пройдет на корте «Рода Лейвера» в Мельбурне (Австралия) и начнется не раньше 6.30 утра по московскому времени.

В 1/4 финала россиянин победил американца Себастьяна Корду (7:6, 6:3, 3:0 отказ), а грек был сильнее чеха Иржи Легечки (6:3, 7:6, 6:4).

В другом полуфинале Australian Open сыграют Новак Джокович (Сербия) и Томми Пол (США).

В прямом эфире матч покажут на платформах канала Eurosport. Также следить за ходом игры можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ».

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