Гущин: «Жаль, в Мельбурне нет жены Медведева — перед ней он играет лучше»

Бывший психолог сборной России по теннису Вадим Гущин оценил шансы россиянина Даниила Медведева в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии против немца Александра Зверева.

«Зверев — в наилучшей форме после Олимпиады. Даниилу, проведшему в Австралии много пятисетовиков, будет очень трудно. Ну то есть, невероятно. Однако за российского теннисиста — опыт побед над Зверевым. И он более устойчив психологически. Шансы, на мой взгляд, примерно равны. Хотя у Зверева есть еще одно преимущество перед соперником. В Мельбурне нет Даши — жены Медведева. Перед ней он всегда играет лучше», — приводит «РБ Спорт» слова Гущина.

Матч между Зверевым и Медведевым пройдет 26 января и начнется не ранее 11.30 по московскому времени. Счет личных встреч 11:7 в пользу российского теннисиста.