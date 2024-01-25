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Сегодня, 21:15

Гущин: «Жаль, в Мельбурне нет жены Медведева — перед ней он играет лучше»

Алина Савинова
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Бывший психолог сборной России по теннису Вадим Гущин оценил шансы россиянина Даниила Медведева в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии против немца Александра Зверева.

«Зверев — в наилучшей форме после Олимпиады. Даниилу, проведшему в Австралии много пятисетовиков, будет очень трудно. Ну то есть, невероятно. Однако за российского теннисиста — опыт побед над Зверевым. И он более устойчив психологически. Шансы, на мой взгляд, примерно равны. Хотя у Зверева есть еще одно преимущество перед соперником. В Мельбурне нет Даши — жены Медведева. Перед ней он всегда играет лучше», — приводит «РБ Спорт» слова Гущина.

Матч между Зверевым и Медведевым пройдет 26 января и начнется не ранее 11.30 по московскому времени. Счет личных встреч 11:7 в пользу российского теннисиста.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vadim-gushhin-zhal-v-mel-burne-net-zheny-medvedeva-pered-nej-on-igraet-luchshe/
Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
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