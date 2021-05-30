Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от выступлений российских теннисистов на турнире «Ролан Гаррос».

«В спорте действует правило — история циклична. Сейчас выдающееся поколение теннисных игроков, как в плавании у нас, например. Если мы говорим, что Большунов у нас один в лыжах, то в плавании у нас таких 6-8 человек. В теннисе у нас уникальные спортсмены. Каждый из них способен пройти максимально далеко. Делать прогнозы — совсем неблагодарная штука. Но я с огромным интересом жду «Ролан Гаррос», потому что мы видим, что теннис у нас на подъеме. Наши игроки великолепные! Посмотрим, что будет дальше. Они в состоянии дружно атаковать — это неоспоримый факт. У каждого есть шансы дойти до самых высоких позиций», — сказал Губерниев «СЭ».

Губерниев также заявил, что ему не хватает «ельцинской раскрутки» в современном теннисе.

«Знаете, мне не хватает такой ельцинской раскрутки в теннисе. В свое время мы болели за Кафельникова, потом за Сафина, а дальше Дементьева, Мыскина, Кузнецова. Я помню, как Борис Николаевич сидел на трибунах «Кубка Кремля», когда еще не был президентом. Тогда на теннисных финалах собирался не только экономический бомонд, но и политический», — добавил Губерниев.

«Ролан Гаррос» пройдет в Париже с 30 мая по 13 июля. Первый матч Даниил Медведев проведет против Александра Бублика. Встреча начнется 31 мая в 13:30 по московскому времени.

(Артем Бухаев)