Громкий взрыв в Париже попал в трансляцию Roland Garros. Что это было?

В Париже прогремел громкий взрыв, причина его неизвестна, сообщает Reuters. Звук попал в трансляцию матча Roland Garros между Стэном Вавринкой и Домиником Кепфером, которые проводят игру в эти секунды.

В трансляцию «Ролан Гаррос» попал мощный хлопок, который многие приняли за взрыв. Полиция Парижа заявила, что это был истребитель, преодолевший звуковой барьер ? pic.twitter.com/EmxLFfK7Lp — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) September 30, 2020

В префектуре полиции города оперативно уточнили, что взрыва не было, а причиной звука стал самолет, преодолевший звуковой барьер.