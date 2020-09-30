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Громкий взрыв в Париже попал в трансляцию Roland Garros. Что это было?

13:17
Стэн Вавринка. Фото Twitter
Стэн Вавринка. Фото Twitter
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В Париже прогремел громкий взрыв, причина его неизвестна, сообщает Reuters. Звук попал в трансляцию матча Roland Garros между Стэном Вавринкой и Домиником Кепфером, которые проводят игру в эти секунды.

В префектуре полиции города оперативно уточнили, что взрыва не было, а причиной звука стал самолет, преодолевший звуковой барьер.

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