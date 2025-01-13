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Циципас — о поражении в первом круге Australian Open: «Меня настигла карма»

Алина Савинова
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Греческий теннисист Стефанос Циципас назвал ироничным поражение в первом круге Australian Open-2025.

На старте турнира 26-летний спортсмен уступил американцу Алексу Микельсену со счетом 5:7, 3:6, 6:2, 4:6.

«Это довольно иронично. Вся моя идея заключалась в том, чтобы пройти как можно дальше. Цель была просто накопить немного энергии и быть более свежими. Думаю, меня настигла карма. В этом году в турнире я не смог выступить так, как надеялся», — приводит слова Циципаса ВВС.

Лучший результат грека в турнире «Большого шлема» в Австралии в одиночном разряде — выход в финал в 2023-м.

Australian Open 2025 года проходит в Мельбурне с 12 по 26 января.

Источник: ВВС
Теннис
Australian Open
Стефанос Циципас
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