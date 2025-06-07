Гранольерс и Себальос стали победителями парного «Ролан Гаррос»

Испанец Марсель Гранольерс и аргентинец Орасио Себальос стали чемпионами парного «Ролан Гаррос».

В финале теннисисты обыграли британский дуэт Джо Солсбери/Нил Скупски со счетом 6:0, 6:7 (5:7), 7:5. Матч длился 2 часа 24 минуты.

Гранольерс и Себальос выиграли первый турнир «Большого шлема» в парном разряде. Ранее они выходили в финал Уимблдона в 2021 и 2023 году, и US Open в 2019-м.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 56 352 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Парный разряд

Финал

Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина, 5) — Джо Солсбери/Нил Скупски (Великобритания, 8) — 6:0, 6:7 (5:7), 7:5