Гранольерс и Себальос второй раз подряд выиграли «Ролан Гаррос» в парном разряде

Испанец Марсель Гранольерс и аргентинец Орасио Себальос защитили титул чемпионов «Ролан Гаррос» в мужском парном разряде.

В финале они обыграли финна Харри Хелиеваару и британца Генри Паттена. Для победы в двух сетах (6:4, 6:2) 40-летнему Гранольерсу и 41-летнему Себальосу потребовался 1 час 16 минут.

Год назад испанец и аргентинец обыграли в финале Открытого чемпионата Франции дуэт теннисистов из Великобритании — Джо Солсбери и Нила Скупски.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 71 600 000 долларов

Открытые корты, грунт

Мужчины

Парный разряд

Финал

Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина, 1) — Арри Хелиоваара/Генри Паттен (Финляндия/Великобритания, 2) — 6:4, 6:2

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