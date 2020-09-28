Грачева уступила Свитолиной в первом круге Roland Garros
18:14
Россиянка Варвара Грачева в первом круге Roland Garros в двух сетах уступила украинке Элине Свитолиной — 6:7 (2:7), 4:6. Матч длился час и 39 минуте. В следующем круге Свитолина сыграет с Ренатой Сарасуа из Мексики.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Элина Свитолина (Украина, 3) — Варвара Грачева (Россия) — 7:6 (7:2), 6:4
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