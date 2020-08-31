Грачева преодолела первый круг Открытого чемпионата США
19:49
Россиянка Варвара Грачева одержала победу в первом круге US Open. В двух сетах она победила представительницу Испании Паулу Бадоса Хиберт.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Варвара Грачева (Россия) — Паула Бадоса Хиберт (Испания) — 6:4, 7:5
Ангелик Кербер (Германия, 17) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:4, 6:4
Кристина Младенович (Франция, 30) — Хэйли Баптист (США, WC) — 7:5, 6:2
Маркета Вондроушова (Чехия, 12) — Грит Миннен (Бельгия) — 6:1, 6:4