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Сегодня, 11:57

Грачева обыграла Стефанини и вышла в третий круг Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
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Российская теннисистка Варвара Грачева во втором круге Australian Open обыграла итальянку Лукрецию Стефанини со счетом 6:3, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. На счету 22-летней россиянки две двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнта из 13.

В третьем круге Грачева встретится с Каролиной Плишковой из Чехии.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Варвара Грачева (Россия) — Лукреция Стефанини (Италия, Q) — 6:3, 6:1

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