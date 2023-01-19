Грачева обыграла Стефанини и вышла в третий круг Australian Open

Российская теннисистка Варвара Грачева во втором круге Australian Open обыграла итальянку Лукрецию Стефанини со счетом 6:3, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. На счету 22-летней россиянки две двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнта из 13.

В третьем круге Грачева встретится с Каролиной Плишковой из Чехии.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Варвара Грачева (Россия) — Лукреция Стефанини (Италия, Q) — 6:3, 6:1