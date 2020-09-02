Грачева обыграла Младенович во втором раунде US Open

В матче второго раунда US Open в женском одиночном разряде россиянка Варвара Грачева обыграла француженку Кристину Младенович (1:6, 7:6, 6:0).

Матч продолжался два часа и 16 минут. В следующем раунде соперницей Грачевой станет хорватка Петра Мартич.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Варвара Грачева (Россия) — Кристина Младенович (Франция, 30) — 1:6, 7:6 (7:2), 6:0