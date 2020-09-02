Грачева обыграла Младенович во втором раунде US Open
20:44
В матче второго раунда US Open в женском одиночном разряде россиянка Варвара Грачева обыграла француженку Кристину Младенович (1:6, 7:6, 6:0).
Матч продолжался два часа и 16 минут. В следующем раунде соперницей Грачевой станет хорватка Петра Мартич.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Варвара Грачева (Россия) — Кристина Младенович (Франция, 30) — 1:6, 7:6 (7:2), 6:0